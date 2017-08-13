Названа десятка самых неугоняемых автомобилей в России

Эксперты определили марки машин, которые меньше всего угоняют воры. Рейтинг был составлен на основе данных автостраховщиков.



Специалисты разделили число краж на тысячу проданных автомобилей. Таким образом была определена десятка самых неугоняемых автомобилей.



Выяснилось, что лидерами рейтинга стали Lada Vesta и Skoda Rapid. Правда, эксперты отмечают, что отечественная марка может опуститься на второе место, так как она появился на рынке не так давно и не успела приглянуться угонщикам.



Далее в рейтинге следуют — Volkswagen Polo, УАЗ «Патриот», Lada Largus, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Lada Kalina, Nissan Qashqai и Lada Granta, сообщает телеканал «360».



Так что если вы подумываете о покупке автомобиля и никак не можете решиться, на чем остановить свой выбор, на всякий случай, обратите внимание и на этот список.