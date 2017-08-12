В Сети появилось видео с автохамами на Gelandewagen у аэропорта «Шереметьево»

«В Сети обсуждают видео с автохамами на Gelandewagen, которые грубо нарушили правила дорожного движения у московского аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении.

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 12 2017 в 6:50 PDT

На кадрах видно, как две иномарки, чтобы развернуться, пересекают тротуар. При этом на нем находятся люди.



Интернет-пользователи отметили, что им было бы очень интересно узнать, «чья свита» так по-хамски нарушает ПДД.