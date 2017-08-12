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В Сети появилось видео с автохамами на Gelandewagen у аэропорта «Шереметьево»
Нарушители правил дорожного движения попали на видео, автохамы ездили по тротуару у аэропорта «Шереметьево», сообщает в субботу РЕН ТВ.
«В Сети обсуждают видео с автохамами на Gelandewagen, которые грубо нарушили правила дорожного движения у московского аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как две иномарки, чтобы развернуться, пересекают тротуар. При этом на нем находятся люди.
Интернет-пользователи отметили, что им было бы очень интересно узнать, «чья свита» так по-хамски нарушает ПДД.
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