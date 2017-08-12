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В автохамстве на "Геликах" в Шереметьеве подозревают Тимати
В Сети появилось видео, на котором по территории международного аэропорта Шереметьево в Москве ездят два черных " Гелендваген". На кадрах автомобили заезжают на тротуар и пересекают несколько пешеходных зон. Пользователи соцсетй в комментариях тут же написали, что это автомобили якобы рэпера Тимати. Некоторые предположили, что иномарки могут принадлежать одному из участников проекта Black Star Mafia. Так, автор паблика majorka_777 пишет: " Знаю его номера, обе машины его".
Ранее широкий общественный резонанс вызвала история с блогером Николаем Соболевым, который прокатился на " Гелендваген" по закрытой части Дворцовой площади в Петербурге.
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