Мотоциклист устроил «огненное ДТП» в Иваново: видео

В Иваново мотоцикл влетел в ехавший впереди Renault Logan. Инцидент произошел по адресу: Кохомское шоссе, дом 4.

В результате ДТП у двухколесного транспортного средства взорвался бензобак, мотоцикл вспыхнул, загорелось и заднее колесо машины. Кадры аварии зафиксированы на камеры видеорегистратора.