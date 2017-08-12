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Мотоциклист устроил «огненное ДТП» в Иваново: видео
В Иваново мотоцикл влетел в ехавший впереди Renault Logan. Инцидент произошел по адресу: Кохомское шоссе, дом 4.
В результате ДТП у двухколесного транспортного средства взорвался бензобак, мотоцикл вспыхнул, загорелось и заднее колесо машины. Кадры аварии зафиксированы на камеры видеорегистратора.
Как сообщает автомобильный портал «Русские дороги», байкер отделался легкими ушибами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины ДТП.
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