Составлен рейтинг самых неугоняемых автомобилей в России

Седаны Lada и Skoda Rapid оказались на верхних строчках рейтинга самых неугоняемых автомобилей в России, который составил " За Рулем".

Список был сформирован с помощью определения коэффициента привлекательности машин для автоворов по каждой из востребованных на рынке моделей — путем деления числа их угонов на каждую тысячу проданных экземпляров в 2016 году. В итоге у Lada Vesta этот показатель оказался равен 0,1, а у Skoda Rapid — 0,7.

Авторы исследования отмечают, что чешский седан заслуживает и первого места, поскольку его российский конкурент недавно вышел на рынок, а значит априори менее интересен угонщикам (рынок запчастей не сформировался, да и на " вторичке" новые авто вызывают вопросы). Впрочем, Rapid тоже только что обновился, а потому наверняка улучшит результат по итогам 2017 года.

В топ-10 также вошли Volkswagen Polo (2,6 угона на 1000 продаж), УАЗ " Патриот" (2,8), Lada Largus (3,5), Chevrolet Niva (3,6), Skoda Octavia (4,5), Lada Kalina (6,3), Nissan Qashqai (6,4) и Lada Granta (6,5).

Менее 10 угонов на каждую 1000 экземпляров зафиксировано также у Renault Sandero, Renault Duster и Nissan X-Trail. Самый популярный в настоящее время автомобиль России Kia Rio занял 15-е место с результатом 12,1, его главный соперник — Hyundai Solaris — 20-е (17,0), уступив, в частности, Kia Spotage, Toyota RAV4 и Renault Logan.

Ранее " РГ" публиковала рейтинг угоняемых автомобилей, составленный страховщиками. В него вошли, в основном, премиальные модели.