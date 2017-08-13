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Губернатор предложил «колоть колеса» нарушителям ПДД
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский во время выездного совещания по ремонту дорог предложил прокалывать колёса автовладельцам-нарушителям. Об том сообщает телеканал ТВК.
Недовольство губернатора вызвали автомобили, которые проезжали по Коммунальному мосту во время ремонта.
Депутат местного Заксобрания Владимир Демидов сообщил губернатору, что так поступать нельзя.
Однако губернатор продолжил: " Как " нельзя"? Безобразие. Ну что тут сказать…"
Диалог подхватил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, который предложил эту тему обсудить после, без СМИ.
В настоящее время мост закрыт для проезда личного автотранспорта. По нему допускается движение только оперативных служб. Однако это не останавливает некоторых местных жителей.
Штраф за проезд по ремонтируемому мосту установлен в размере 1500 рублей.
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