Губернатор предложил «колоть колеса» нарушителям ПДД



Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский во время выездного совещания по ремонту дорог предложил прокалывать колёса автовладельцам-нарушителям. Об том сообщает телеканал ТВК.

Недовольство губернатора вызвали автомобили, которые проезжали по Коммунальному мосту во время ремонта.





Депутат местного Заксобрания Владимир Демидов сообщил губернатору, что так поступать нельзя.

Однако губернатор продолжил: " Как " нельзя"? Безобразие. Ну что тут сказать…"





Диалог подхватил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов , который предложил эту тему обсудить после, без СМИ.

В настоящее время мост закрыт для проезда личного автотранспорта. По нему допускается движение только оперативных служб. Однако это не останавливает некоторых местных жителей.



Штраф за проезд по ремонтируемому мосту установлен в размере 1500 рублей.