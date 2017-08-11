"Известия": водителей обяжут вести съемку ТО автомобилей



Законопроект, предусматривающий обязательную фото— и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, разрабатывают в Минэкономразвития . Соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести в правительство осенью 2017 года, пишет в пятницу газета " Известия" со ссылкой на информацию, полученную изданием в МЭР.

Как отмечает газета, закон предполагает установление требований к операционно-технической базе операторов техосмотра, " включая требования к фото— и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства". В частности, фото— или видеоматериал должны отражать номер автомобиля, время и место прохождения осмотра.



Сообщается, что необходимость данного нововведения объясняется участившимися продажами диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

