Россиянину начислили рекордный транспортный налог

Россиянин заплатит рекордный транспортный налог в 540 тысяч рублей за автомобиль Bugatti. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Федеральную налоговую службу России (ФНС).

Налоговики уточнили, что речь идет об автомобиле с мощностью двигателя в 1200 лошадиных сил. Налог на машину исчислялся с учетом повышающего коэффициента, равного трем.

Российский налоговый кодекс подразумевает расчет транспортного налога для автомобилей класса «люкс» с учетом повышающего коэффициента. Для машин стоимостью три-пять миллионов рублей коэффициент составляет 1,1-1,5, пять-десять миллионов рублей — коэффициент равен двум, от 10–15 миллионов рублей и дороже 15 миллионов — коэффициент равен трем.

Как отмечает «Коммерсант», Bugatti оснащает 1200-сильным двигателем модель Veyron 16.4 Super Sport, выпущенную тиражом в 30 экземпляров.

В январе этого года в России продали первый экземпляр гиперкара Bugatti Chiron. Неназванный покупатель потратил на него 220 миллионов рублей.