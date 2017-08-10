Tesla готовится к тестам первого беспилотного грузовика

Американский автоконцерн Tesla готовится к началу тестов своего первого беспилотного грузового автомобиля. Обкатка прототипа будет вестись в штате Невада (США).

Ранее руководитель компании «Тесла» — Илон Маск — на своей странице в микроблоге Twitter сообщил следующее: «В наши планы входит презентация грузового автомобиля от „Тесла“ уже в сентябре. Команда инженеров выполнила потрясающую работу». Беспилотную фуру Tesla будут испытывать в пустыне, где вместе с ней будет следовать целый «караван» таких же автомобилей. Отмечается, что разработка первого в истории «Тесла» беспилотного грузовика находится на финальной стадии.