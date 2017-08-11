Соколов: РФ может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие



Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлен в ближайшее десятилетие. Такое мнение в эфире телеканала " Россия 24" высказал министр транспорта РФ Максим Соколов

" Постепенный переход будет осуществляться уже в перспективе следующего десятилетия. Сегодня в Москве идет пилотный проект. Уже по его завершении будем принимать меры по его, этого транспорта будущего, дальнейшему продвижению в наших других городах" , — сказал он.



Министр отметил, что для перехода на электромобили необходимо совершенствовать инфраструктуру, стимулировать приобретение таких автомобилей, в том числе с помощью отмены транспортного налога для электротранспорта.



" Это естественный процесс, который надо поддерживать, в том числе, может быть, налоговыми льготами. В частности — по транспортному налогу, который находится в компетенции субъектов РФ" , — отметил он.

