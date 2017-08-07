Главные события у вас в почте
Автоэксперты обрадовались поправкам Минфина к закону об ОСАГО
Поправки Минфина к закону об ОСАГО вернут доверие автомобилистов к страховщикам и позволят отделить «плохих» водителей от «хороших». Об этом заявили опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Так, по мнению координатора Общества «Синие ведерки» (ОСВ) Петра Шкуматова, если «плохих» водителей убрать с дорог, то для всех остальных цена страховок снизилась бы в три раза. «Вы будете смеяться, но сами страховщики распространяют статистику, по которой за 70 процентов убытков в ОСАГО ответственны пять процентов водителей», — сказал он.
Оставить комментарий