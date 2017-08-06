Эксперты популярного издания Motor1 составили рейтинг самых практичных автомобилей 2017 года. В опубликованный топ вошли транспортные средства различных сегментов рынка, которые дебютировали на протяжении текущего года.

Как отмечает портал, в топ-11 самых практичных автомобилей 2017 года вошли те машины, которые люди выбирают за хорошие ездовые качества, экономию топлива, вместительный салон и багажник, а также набор систем безопасности. Рейтинг «самые практичные автомобили 2017 года» составлялся на основе интереса автолюбителей к тому или иному транспортному средству в социальных сетях издания.

1. Small Car: Subaru Impreza Hatchback

В классе компактный автомобилей самой практичной моделью назван хэтчбек Subaru Impreza, который на немного превзошёл модель Mazda3. Это стало возможным благодаря наличию системы полного привода и относительно невысокой стоимости (от $19 970). Автомобиль отличается вместительным багажником и достаточно «скромным аппетитом».

2. Midsize Car: Toyota Prius V

Член большого семейства Toyota Prius, который также достаточно экономичен, и имеет внушительное багажное отделение и вместительный салон. При этом его самая доступная цена начинается с отметки $27 560. Хотя, как отмечают работники издания, по показателю экономичности топлива этот автомобиль проигрывает некоторым конкурентам.

3. Midsize Luxury Car: Volvo V60

Автомобиль среднего класса шведского бренда традиционно имеет впечатляющий список стандартных функций безопасности и множество дополнительных опций. Также универсал Volvo V60 имеет большую грузоподъёмность для своего сегмента и питается от экономичных силовых агрегатов. Начальная цена шведского «сарая» — от $37 145.

4. Large Car: Toyota Avalon Hybrid

Не секрет, что Toyota Avalon – это большой и вместительный седан японского бренда. При этом он питается от гибридной силовой установки, что говорит об его экономичности. В рейтинг самый практичных автомобилей 2017 года эта машина попала не случайно. Стартовая цена гибридного седана Toyota Avalon Hybrid – от $38 185.

5. Large Luxury Car: Lincoln Continental

Большой и роскошный автомобиль Lincoln Continental также предлагает своим пассажирам много свободного пространства, как в салоне, так и в багажном отделении. Помимо этого не стоит забывать о том, что седан Lincoln Continental нового поколения получил максимально возможный бал по безопасности, а его силовой агрегат потребляет относительно немного топлива. Минимальный ценник 4-дверной модели – от $45 645.

6. Small SUV: Toyota RAV4 Hybrid

Компактный внедорожник Toyota RAV4 Hybrid по показателям экономичности топлива превосходит многих конкурентов. Плюс ко всему, японский SUV способен перевозить небольшую семью со всем багажом, и преодолевать бездорожье. Также в оснащение машины входит множество систем, которые призваны максимально обезопасить водителя и пассажиров. Стартовая цена автомобиля – $28 870.

7. Small Luxury SUV: Lexus NX 300h

Небольшой роскошный внедорожник Lexus NX премиального бренда не зря пользуется популярностью на мировом рынке. Гибридная версия Lexus NX 300h потребляет мало топлива. И даже, несмотря на то, что этот автомобиль уступает по своей просторности конкурентам, экономичность позволяет ему называется «самый практичный автомобиль 2017 года» в своём сегменте. Стоимость гибридного кроссовера – от $40 695.

8. Midsize SUV: Toyota Highlander Hybrid

Внедорожник среднего размера Toyota Highlander Hybrid способен перевозить большое количество полезных грузов, а также большую и дружную семью, поскольку имеет третий ряд кресел. Плюс ко всему, у автомобиля имеется полный привод, а гибридная силовая установка обеспечивает хорошую экономию топлива. Цена вопроса – от $37 230.

9. Midsize Luxury SUV: Lexus RX 450h

Как можно видеть из рейтинга топ самых практичных автомобилей 2017 года, здесь властвуют «японцы». Ещё один представитель Страны восходящего солнца – гибридный кросс Lexus RX 450h. Как и в последних перечисленных автомобилях, эта модель использует гибридную силовую установку и оснащается полным приводом. Стоимость Lexus RX 450h – $54 010.

10. Minivan: Chrysler Pacifica

Микроавтобус Chrysler Pacifica – это очень вместительный и просторный автомобиль, имеющий полное право называться самый практичный автомобиль 2017 года. Помимо всего прочего, минивэн Chrysler Pacifica – это единственный представитель этого сегмента, который получил наивысшую оценку по безопасности. Кроме этого у модели есть гибридная модификация, которая потребляет мало топлива. В США минимальная цена модели составляет $30 090.

11. Pickup Truck: Honda Ridgeline

По всей видимости, японскому автогиганту Honda действительно удался пикап Ridgeline нового поколения. Этот автомобиль занимает лидирующие позиции во многих популярных рейтингах. Не исключением стал топ самых практичных автомобилей 2017 года. Honda Ridgeline – это единственный пикап, который получил оценку Top Safety Pick+ от института IIHS. Стартовая цена модели – от $30 415.