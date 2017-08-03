В Китае установят первый автомат по продаже автомобилей

Компания Alibaba планирует к концу 2017 года установить на территории Китая первый вендинговый автомат, в котором покупатели смогут приобрести автомобили.

Как сообщает РИА "Новости", клиенты смогут выбрать подходящую машину с экрана смартфона, после чего автомобиль будет доставлен на нижний этаж.

По словам генерального менеджера Tmall.com, являющейся дочерней компанией Alibaba, это нововведение сделает покупку машин настолько же простым действием, как и приобретение газировки.