Главные события у вас в почте
В Китае установят первый автомат по продаже автомобилей
Компания Alibaba планирует к концу 2017 года установить на территории Китая первый вендинговый автомат, в котором покупатели смогут приобрести автомобили.
Как сообщает РИА "Новости", клиенты смогут выбрать подходящую машину с экрана смартфона, после чего автомобиль будет доставлен на нижний этаж.
По словам генерального менеджера Tmall.com, являющейся дочерней компанией Alibaba, это нововведение сделает покупку машин настолько же простым действием, как и приобретение газировки.
Оставить комментарий