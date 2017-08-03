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В Китае установят первый автомат по продаже автомобилей

В Китае установят многоэтажный автомат по продаже автомобилей
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Компания Alibaba планирует к концу 2017 года установить на территории Китая первый вендинговый автомат, в котором покупатели смогут приобрести автомобили.
Как сообщает РИА "Новости", клиенты смогут выбрать подходящую машину с экрана смартфона, после чего автомобиль будет доставлен на нижний этаж.
По словам генерального менеджера Tmall.com, являющейся дочерней компанией Alibaba, это нововведение сделает покупку машин настолько же простым действием, как и приобретение газировки.
Авто Главное Китай
Alibaba
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