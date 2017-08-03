Запрет на въезд бензиновых автомобилей в крупные города могут принять в России

В России приступили к разработке программы поддержки системы электрического транспорта. Поручение о создании списка необходимых для этого мер премьер-министр Дмитрий Медведев направил профильным ведомствам. Среди предложений есть и ограничение на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в курортных городах и мегаполисах с населением более одного миллиона человек, сообщила газета «Известия»

Список мер должен быть подготовлен до 17 августа текущего года. Инициатором развития системы электрического транспорта выступила автомобильная компания «КамАЗ» в лице ее генерального директора Сергея Когогина . По его мнению, Россия нуждается в программе сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Также глава «КамАЗ» считает необходимым установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, обеспечить субсидии покупателям таких машин и принять государственную программу для организации бесплатных парковок на муниципальных землях.

Правительство России нашло предложение удачным, подчеркнув, что оно совпадает в государственными планами в развитии системы электротранспорта.

Напомним, что новый электромобиль Tesla Model 3 будет стоить от 35 до 44 тысяч долларов.