Назван ТОП-5 машин для пенсионеров в России

Рейтинг автомобилей, наиболее подходящих для российских пенсионеров, составили эксперты, передает РИА ФАН . В пятерку лучших вошли как отечественные, так и зарубежные марки.

Лидером ТОП-5 стала LADA Priora. Среди ее достоинств, прежде всего, отмечается доступность цены: модель 2010 года выпуска можно приобрести за 190 тысяч рублей. Машина надежна, обладает высоким клиренсом и вместительным багажником. Последнее, подчеркивают специалисты, будет полезным при поездке на дачу.

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Второе место в списке занял Ford Fusion. Автомобиль с пробегом 2006 года обойдется новому владельцу приблизительно в 230 тысяч рублей. Пожилые люди выбирают эту модель за высокий дорожный просвет и экономичное потребление топлива.

Замкнула тройку лидеров Niva Chevrolet. Кроссовер российского производства 2008 года выпуска стоит порядка 190 тысяч.

Четвертое и пятое место рейтинга заняли Hyundai Solaris, и ВАЗ-2107.

Аналитики по продажам составили топ-10 автомобилей, которые россияне чаще всего берут в кредит. Оказалось, что россияне предпочитают такие модели, как Kia, Lada и BMW. Эта тройка стала лидером в рейтинге. Читать далее>>