Названы самые экономичные автомобили на российском рынке

Как и следовало ожидать, в топ-10 представлено несколько автомобилей с дизельными моторами, а также один гибрид - лифтбек Toyota Prius, который и оказался самой экономичной машиной. Силовая установка с бензиновым двигателем 1.8 на 98 л.с. и электромотором позволяет Prius тратить менее 3 литров на сотню - 2,9. Причем это на 0,1 л меньше, чем в смешанном цикле. В то же время в мощности такой силовой установке не откажешь - до 100 км/ч гибрид Toyota разгоняется за 10,6 с. Стоит машина, которую, кстати, ранее протестировал корреспондент "РГ", 2 112 000 рублей.

На втором месте с приличным отставанием - хэтчбек V40 Cross Country с показателем 4,6 л на 100 км у машины с дизельным 2-литровым мотором на 120 л.с., "автоматом" и передним приводом за 1 749 000 рублей. Автомобиль с "ручкой" был бы еще экономичнее, но в Россию его не поставляют.

В тройке "призеров" оказался и компактный хэтчбек Smart fortwo с трехцилинровым турбированным двигателем объемом 0,9 литра мощностью 90 л.с. в паре с "роботом" - 4,9 л/100 км в городе и 3,7 л/100 км по трассе. Стоимость машины - от 1 059 810 рублей.

Далее автомобили расположились следующим образом: Kia Picanto (бензин, 1,0 л, 67 л.с., МКП) - 5,6 л на 100 км, DS 3 (бензин, 1,2 л, 110 л.с., "робот") - 5,6 л, Nissan Qashqai (дизель, 1,6 л, 130 л.с., вариатор) - 5,6 л, Peugeot 2008 (бензин, 1,2 л, 110 л.с., "робот") - 5,9 л, Mini Cooper (бензин, 1,5 л, 136 л.с., МКП) - 5,9 л, Citroen C4 Sedan (дизель, 1,6 л, 114 л.с., МКП) - 5,9 л, Audi A3 (бензин, турбо, 1,4 л, 150 л.с., МКП) - 6,1 л на 100 км.

Отметим, что портал Autonews, составивший этот рейтинг, включил в него и лифтбек Skoda Octavia (дизель, 2,0 л, 150 л.с., "робот") с заявленным расходом 5,8 л на 100 км, однако после обновления модели в линейке чешской компании остались только бензиновые моторы. А самым экономичным автомобилем с задним приводом назван BMW 118i (1,5 л, 136 л.с., МКП), который потребляет 6,2 л бензина на 100 км пути в городском цикле.

Добавим, что речь идет о заявленном расходе топлива, а значит, на практике у владельцев могут получиться совсем другие цифры.