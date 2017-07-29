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Начальник ГИБДД объяснил действия "мажоров" на дорогах
Дети богатых родителей нередко попадаются на нарушении правил дорожного движения не только из-за особенностей своих автомобилей, но, в первую очередь, из-за плохого воспитания. Такое мнение высказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Чем больше мощности в транспортном средстве, тем выше агрессия поведения водителя на дороге. В этом есть определенная взаимосвязь, - признал Черников, выступление которого на телеканале "Россия-24" цитирует "Интерфакс". - Но основная причина - это воспитание. Родители должны были, воспитывая ребенка, говорить о том, как он должен себя вести в обществе".
По мнению начальника ГИБДД, молодые водители, которым родители приобрели дорогие автомобили, должны бережнее относиться к такого рода подаркам.
Ужесточение правил дорожного движения, убежден Черников, позволит "максимально исключить такое поведение на дорогах".
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