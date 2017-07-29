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Названы самые быстрые 100-сильные автомобили
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Эксперты составили рейтинг машин, мощность двигателей которых не превышает 100 лошадиных сил, передает сайт «Актуальные новости». В ТОП включили 13 марок, присутствующих на российском авторынке.
На первом месте оказалась Skoda Rapid. Ее двигатель выдает 90 лошадиных сил. В первую тройку вошли две модели Datsun — on-DO и mi-DO — и Smart ForTwo.
LADA стала лучше продаваться за рубежом
Четвертое место присудили Renault Logan и его 82-сильному агрегату. Пятое поделили Hyundai Solaris и KIA Rio. На строке ниже оказалась LADA Kalina, обогнав Ravon R2. Восьмое и десятое место заняли Toyota Corolla и KIA Picanto. Замкнул десятку лучших кроссовер Suzuki Jimny.
Хэчбек Lifan Smily, Volkswagen Caddy и кроссовер Chevrolet Niva оказались на 11, 12 и 13 местах соответственно.
Альянс французской фирмы Renault и японской фирмы Nissan за первые шесть месяцев текущего года стал лидером среди автопроизводителей мира по количеству проданных машин. Такой результат альянс показал впервые. Читать далее>>
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