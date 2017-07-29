Названы самые быстрые 100-сильные автомобили

Эксперты составили рейтинг машин, мощность двигателей которых не превышает 100 лошадиных сил, передает сайт «Актуальные новости». В ТОП включили 13 марок, присутствующих на российском авторынке.

На первом месте оказалась Skoda Rapid. Ее двигатель выдает 90 лошадиных сил. В первую тройку вошли две модели Datsun — on-DO и mi-DO — и Smart ForTwo.

LADA стала лучше продаваться за рубежом

Четвертое место присудили Renault Logan и его 82-сильному агрегату. Пятое поделили Hyundai Solaris и KIA Rio. На строке ниже оказалась LADA Kalina, обогнав Ravon R2. Восьмое и десятое место заняли Toyota Corolla и KIA Picanto. Замкнул десятку лучших кроссовер Suzuki Jimny.

Хэчбек Lifan Smily, Volkswagen Caddy и кроссовер Chevrolet Niva оказались на 11, 12 и 13 местах соответственно.