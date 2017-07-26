Водителей начали лишать прав за зафиксированные камерами нарушения



В деятельность столичной Госавтоинспекции внедрено новое программное обеспечение "пит-стоп", позволяющее дорожным патрулям в режиме онлайн отслеживать, останавливать и выписывать протоколы в отношении нарушителей, зафиксированных видеокамерами. Об успешной работе 30 таких комплексов в среду журналистам на пресс-конференции рассказал глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко

Это нововведение, которое сейчас только проходит апробацию в столичных подразделениях. Дело в том, что за нарушения, зафиксированные видеокамерами, максимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в 5 тысяч рублей. Независимо от того, насколько грубым было нарушение. Система "пит-стоп" позволяет любому патрульному экипажу подключиться к данным с видеокамер в режиме реального времени. Таким образом водителя-нарушителя остановят через несколько минут после нарушения, предъявят ему фото или видеодоказательства его злодеяний на дороге и выпишут протокол. И штрафом злостные нарушители уже не отделаются. "Мы с помощью такой системы поймали 29-летнего молодого человека, который в городе двигался со скоростью 173 километра в час, - рассказал Виктор Коваленко. - Материалы в отношении него были направлены в суд".

Теперь "гонщик" не отделается штрафом в 5 тысяч рублей (хотя не факт, что он вообще оплачивает штрафы), а лишится водительских прав.

Всего за первое полугодие 2017 года с помощью "пит-стопа" было выписано 22 административных протокола за превышение скорости. В дальнейшем полицейские намерены активнее пользоваться данной системой.

Также опытную эксплуатацию проходит программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы". Это специальное приложение для мобильных телефонов и планшетов, с помощью которого можно зафиксировать нарушение ПДД и тут же послать фотографии в ГАИ. В основном, с его помощью неравнодушные участники дорожного движения присылают доказательства вины нарушителей парковки. В итоге 10,5 тысячи любителей парковаться на газонах, пешеходных переходах и в других запрещенных местах уже оштрафованы.

Главный столичный автоинспектор рассказал, что его подчиненные реагируют на все присылаемые фото и видеоматериалы, а не только с помощью этого приложения. В связи с этим он попросил обязательно указывать время и место совершенного правонарушения, а также контакты человека, который зафиксировал нарушение. Дело в том, что иногда нарушители оспаривают предъявленные доказательства их вины, тогда приходится вызывать свидетелей.

Сотрудники столичной ГИБДД не только ждут информацию о нарушителях, но и сами ее активно разыскивают в интернете. По словам Виктора Коваленко, специально назначенные люди ежедневно мониторят соцсети, читают прессу, более того один человек даже читает отзывы водителей на сервисе " Яндекс . Пробки". "Если находим какую-то важную информацию, тут же реагируем", - сказал глава УГИБДД по Москве.

Завершил пресс-конференцию глава столичного управления ГИБДД на позитивной ноте. Практически по всем показателям первое полугодие 2017 года оказалось самым успешным за последние десять лет с точки зрения безопасности дорожного движения в Москве. Уменьшилось общее количество ДТП, а также число погибших и пострадавших. Более чем на 35 процентов сократилось количество угнанного автотранспорта.

Любопытная деталь - в столице активно растет количество велосипедистов, а число ДТП с их участием уменьшается. Это, констатировали в московской автоинспекции, свидетельствует о правильных действиях властей города по развитию велодвижения в столице.

Ложкой дегтя в статистике стала аварийность с участием детей. По словам Виктора Коваленко, прирост совсем небольшой (217 против 215 в первом полугодии 2016 года), но так как это дети, данные вызывают серьезную озабоченность.

Всего за первые шесть месяцев 2017 года в столице погибли три ребенка, за аналогичный период прошлого года - двое детей. "Всего пострадали 357 детей, что на 3% выше, чем в минувшем году", - сказал он.