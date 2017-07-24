МВД предложило автомобилистам самим выбирать буквы и цифры на номерах



МВД России внесло в правительство законопроект, который позволит гражданам самостоятельно выбирать сочетание цифр и букв в автомобильных номерах, сообщает газета "Коммерсант".

Документ предлагает внести ряд изменений в правила регистрации транспортных средств. Он на законодательном уровне разграничивает понятия "государственный регистрационный знак" — то есть сама металлическая пластина — и "государственный регистрационный номер" — набор цифр и букв, присваиваемых машине. Автовладельцы смогут сами выбирать номер, однако в документе не уточняется, как именно это будет происходить. Порядок проведения процедуры определит правительство.



Кроме того, законопроект даст россиянам возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимономопольная служба.





Документ также упростит регистрацию машин с нечитаемыми идентификационными номерами, которые находятся на кузове или на раме. Владельцы проблемных авто смогут пройти экспертизу у криминалиста, после чего на транспортное средство будет нанесена дополнительная маркировка с идентификационным номером.



Законопроект приняли в первом чтении еще в 2013 году, после чего над его текстом работали сотрудники МВД и эксперты. После этого ведомство подготовило пакет поправок к документу, он внесен в правительство и должен будет пройти второе чтение.