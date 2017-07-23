Не секрет, что с каждым годом мировые производители транспортных средств стараются оснащать свои автомобили новыми инновационными системами, которые призваны максимально повысить безопасность водителя и пассажиров.



Какой самый безопасный автомобиль в мире? Этот совсем не праздный вопрос задают себе многие автолюбители. Ради того, чтобы получить ответ на него, эксперты института IIHS разносят в хлам десятки новых моделей, а проведённые краш-тесты позволяют составлять рейтинг самых безопасных автомобилей.



Сайт LiveCars.Ru предлагает вашему вниманию топ-10 самых безопасных автомобилей 2017 года. Отметим, что в наш список попали новые и обновлённые машины разных сегментов, серийное производство которых началось в прошлом году.



Chevrolet Volt





Компактная модель американского автогиганта General Motors является лидером рейтинга топ-10 самых безопасных автомобилей в мире в 2017 году по данным агентства IIHS. Согласно проведённым данным, этот электрокар гарантирует уровень защиты, который превосходит стандартные требования по безопасности при любом виде столкновения. Это объясняется наличием новейших технологий, которые вошли в оснащение модели бренда Chevrolet.

Honda Ridgeline



Практичная японская новинка попала в рейтинг самых безопасных машин 2017 года не случайно. По итогам краш-тестов пикап получил наивысшую оценку по безопасности от института IIHS. Причём стоит отметить, что Honda Ridgeline стал единственным пикапом, который был протестирован до настоящего момента, и показал такой высокий результат.



Отмечается, что добиться такого результата пикапу Ridgeline помогли системы комплекса безопасности Honda Sensing, благодаря которому значительно уменьшается риск попасть в дорожно-транспортное происшествие.



Hyundai Santa Fe Sport





Старание и усердие корейцев из компании Hyundai удивляет и восхищает! Яркий пример того, внедорожник Santa Fe Sport. Этот автомобиль, согласно проведённым тестам на безопасность, не только получил максимально возможную оценку по безопасности, но и одновременно был удостоен звания самый безопасный кроссовер в мире.

Отмечается, что во время краш-тестов автомобиль корейского автогиганта продемонстрировал хорошие защитные функции во время аварии, но и высочайший уровень предотвращения дорожно-транспортного происшествия.



Genesis G90



Помимо автомобиля марки Hyundai, в рейтинг самых безопасных автомобилей 2017 года также попала модель его премиального бренда Genesis. Флагманская 4-дверная модель G90, успешно реализуемая во многих странах мира, получила оценку «отлично» от специалистов института IIHS.



В оснащение большого премиального седана, который призван навязать конкуренцию автомобилям «немецкой тройки», входит множество различных систем безопасности и помощи водителю. Например, в арсенале модели значится ассистент парковки с камерой кругового обзора, система мониторинга «мёртвых» зон, система автоматического экстренного торможения и многое другое.



Chrysler Pacifica



Новый американский вэн Chrysler Pacifica по праву занимает место в рейтинге топ-10 самых безопасных машин 2017 года, поскольку эта модель стала первой в своём сегменте, которая удостоилась максимальной оценкой по безопасности от IIHS. Отмечается, что в оснащение практичной семейной модели входит система автоматического предотвращения столкновений, которая успешно прошла многочисленные испытания.



Honda Pilot



Этот японский внедорожник, построенный с прицелом на североамериканский рынок, укомплектован системами предотвращения аварий. Именно наличие этой функции позволило модели Honda Pilot получить высшую оценку по безопасности от IIHS.



Помимо этого, в оснащение внедорожника входят такие системы, как адаптивный круиз-контроль, система слежения за рядностью движения, система мониторинга «слепых» зон и многое другое.



Audi A4



Модель Audi A4 нового поколения оснащается множеством систем пассивной и активной безопасности, что позволило её попасть в рейтинг самых безопасных машин 2017 года. Помимо всего прочего, у автомобиля имеется особая конструкция передней части кузова, что позволяет минимизировать возможные травмы мотоциклистов и пешеходов в случае ДТП.



Acura ILX



Автомобили премиального японского бренда Acura всегда отличались наличием продвинутых технологий. Подтверждением этого стала модель ILX. Седан оснащён комплексом систем безопасности AcuraWatch, благодаря которому электронные «мозги» автомобиля получают обширную информацию о препятствиях на дороге, вне зависимости от того, человек это или же другой объект.



Volvo S90



Так уж сложилось исторически, что шведская марка Volvo позиционируется у многих автолюбителей с самым безопасным автомобилем планеты. Инженеры компании ежегодно доказывают это утверждение.

Именно поэтому в рейтинг самых безопасных автомобилей 2017 года попал флагманский седан Volvo S90. Благодаря наличию новаторских систем, обеспечивающих повышенную безопасность во время движения, 4-дверная модель бренда получила самые высокие оценки от IIHS.



Toyota Yaris iA



Эта небольшая городская машина, которая совсем недавно предлагалась под брендом Scion, укомплектована такими системами, как предупреждения о выходе из полосы движения и предупреждения о фронтальном столкновении. За счёт использования современных технологий, японская марка построила один из самых безопасных сити-каров на планете.