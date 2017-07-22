В Москве появятся новые камеры

Автоматические дорожные камеры, выписывающие штрафы, появятся в Москве над трамвайными путями. В «Мосгортрансе» считают, что этот маневр должен быть приравнен к выезду на полосу для общественного транспорта, таким образом, водителям будет присылаться штраф в размере 3 тыс. руб. Сейчас, напомним, ПДД разрешают машинам выезжать на трамвайные пути попутного направления, если иное не предусмотрено знаками.





О возможном появлении в Москве новых дорожных камер над трамвайными путями рассказал гендиректор «Мосгортранса» Евгений Михайлов . «Обособленные пути — это та же самая выделенная полоса, созданная специально для трамвая,— заявил он агентству “Москва” .— И если пути обособлены разметкой, как выделенная полоса, и это не поможет предотвратить помехи для трамвая от неправомерного выезда постороннего транспорта, то, конечно, в этих точках будут ставить камеры, фиксирующие выезд на полосу с последующими штрафами водителям».



Напомним, что ПДД разрешено выезжать на трамвайные пути попутного направления в случаях, если иное не запрещено дорожными знаками. Выезд на трамвайные пути встречного направления запрещен и карается штрафом или лишением прав (санкцию определяет суд). Если над путями будет установлен знак «Полоса для общественного транспорта» (для этого властям нужно будет получить согласование ГИБДД ), то штраф составит 3 тыс. руб. Еще один вариант — установка знаков 5.15 «Направление движения по полосам», в этом случае штраф составит 1–1,5 тыс. руб.



Представитель компании «Технологии распознавания» (производитель камер «Автоураган») Сергей Кусов говорит, что подобная камера над трамвайными путями в Москве несколько лет назад уже тестировалась. «Особых проблем выявлено не было, технически все просто,— пояснил он “Ъ” .— Комплекс “знает” зону, куда запрещено выезжать автомобилям, определяется направление движения, считывается номер, высылается штраф. Сам трамвай камерой не распознается».

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева говорит, что не всегда есть техническая возможность установить камеру так, чтобы в зону охвата попал значительный отрезок трамвайных путей, в итоге комплекс «видит» только небольшой 10–15-метровый участок. При этом, по ее словам, могут быть ситуации, когда у водителя просто нет выбора — нужно объехать в нарушение ПДД сломавшийся автобус или яму (как правило справа от трамвайных путей остается всего одна полоса). «Объективная картина происшедшего по фотографии не видна, поэтому должно обязательно сохраняться видео, чтобы постановление можно было оспорить»,— говорит она. В целом, говорит Катерина Соловьева, ужесточение контроля проезда над трамвайными путями при отсутствии «действенных мер по профилактике пробок» станет крайне непопулярным среди водителей решением.