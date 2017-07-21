Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

ОСАГО упростят при групповых авариях

ОСАГО упростят при групповых авариях
Фото:
Представители Центрального банка Российской Федерации намерены расширить условия, которые необходимы для получения выплат по ОСАГО в качестве возмещения убытков, сообщают «Известия».
Отмечается , что в планах есть решение снять ограничения на количество транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии. До этого обращаться к своему страховщику разрешалось при аварии с участием двух автомобилей.
По мнению, управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Самиева, судебные издержки страховщиков в таком случае если и увеличатся, то не критично.
Еще 1 источник
Авто Главное
газета "Известия"
Центральный банк России
Павел Самиев
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости