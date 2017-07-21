ОСАГО упростят при групповых авариях

Отмечается , что в планах есть решение снять ограничения на количество транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии. До этого обращаться к своему страховщику разрешалось при аварии с участием двух автомобилей.

По мнению, управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Самиева , судебные издержки страховщиков в таком случае если и увеличатся, то не критично.