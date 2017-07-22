Объявлена дата начала продаж в России обновленной Skoda Rapid

Чешская автомобильная марка Skoda начнет продажи в России обновленной модели Rapid 22 июля. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Автомобиль в кузове лифтбек будет представлен в четырех вариантах комплектации: Entry, Active, Ambition и Style, а также спортивная версия Monte Carlo. Обновления коснулись как внешнего облика лифтбека, так и его интерьера и оснащения. Во всех версиях предусмотрены пакет для плохих дорог, антигравийная защита кузова, хромированная решетка радиатора, электронная система курсовой устойчивости (ESC) и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Специально для эксплуатации в зимних условиях, начиная с комплектации Ambition, доступен «Зимний пакет» опций, куда входят электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, передний центральный подлокотник, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света и задний стеклоочиститель.

Цена на автомобиль в России начинается от 604 тысяч рублей. Топовая версия Monte Carlo обойдется покупателю от 847 тысяч рублей.