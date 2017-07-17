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Правительство России внесло в ПДД термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль»
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Правительство утвердило изменения Правил дорожного движения, добавив, в частности, термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль».
Об этом сообщается на сайте кабмина. Вместе с терминами были утверждены и соответствующие дорожные знаки и разметки.
«В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки», — указывается в пояснительной справке к документу.
Кроме того в ПДД появились новые дорожные знаки особых предписаний:« Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства».
Изменения коснулись и велотранспорта. В частности, теперь разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.
Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле.
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