Правительство России внесло в ПДД термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль»

Правительство утвердило изменения Правил дорожного движения, добавив, в частности, термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль».

Об этом сообщается на сайте кабмина. Вместе с терминами были утверждены и соответствующие дорожные знаки и разметки.

«В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки», — указывается в пояснительной справке к документу.

Кроме того в ПДД появились новые дорожные знаки особых предписаний:« Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства».

Изменения коснулись и велотранспорта. В частности, теперь разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле.