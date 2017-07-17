Утвердждены изменения в правила дорожного движения

Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения, которые направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, введены новые дорожные знаки. Они будут способствовать защите окружающей среды от вредных выбросов. Появились знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", а также табличка дополнительной информации "Экологический класс транспортного средства".

Отмечается, что документ учитывает ускоренное развитие экологически чистого вида транспорта. Так, термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие знаки и разметки введены для обозначения мест зарядки и парковки электромобилей.

Действие дорожного знака "Остановка запрещена" распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

До сих пор термины "разделительная полоса" и "островок безопасности" предусматривали их использование при разделении проезжей части. Это мешало при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Теперь, благодаря поправкам, определения этих терминов содержат словосочетание "трамвайные пути".

Велосипедистам до 14 лет, согласно правилам ПДД, нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам - по тротуару. В такой ситуации дети и взрослые вынуждены передвигаться раздельно. Нововведения разрешили движение взрослого велосипедиста по тротуару или пешеходной дорожке, если он сопровождает велосипедиста до 14 лет.