Cотрудники ГИБДД оставили женщину под дождем без автомобиля

В Нижнем Тагиле ездящая без прав роженица обвинила сотрудников ГИБДД в бесчеловечности и угоне. Инспекторы забрали у нее автомобиль из-за просроченного водительского удостоверения и отогнали его на штрафстоянку, сообщает Tagilcity

Женщина утверждает, что ей пришлось идти домой 4 км под дождем, где ее ждал двухнедельный младенец.

Светлана — жительница поселка Баранчинский, расположенном близ Нижнего Тагила — ехала по срочным делам на своем автомобиле 11 июля. На трассе женщину остановили местные сотрудники ГИБДД. Оказалось, у нее просрочены права.

«У меня 2-х недельный малыш, я кормящая мать. Я была так растеряна. С одной стороны, я понимала, что нарушила правила. Но и сотрудники ГАИ провели процедуру с нарушениями. Во-первых, сотрудник сел за руль и управлял автомобилем до стоянки без страховки, чем сам нарушил ПДД. По правилам, он должен был вызвать эвакуатор, либо ждать, когда кто-то приедет и заберет машину. А так, это вообще похоже на угон», -рассказала Светлана.

По ее словам, она пожаловалась в прокуратуру и ГИБДД, но от этого стало только хуже - в маленьком поселке семье дали понять, что «потом житья не дадут»

Между тем, адвокаты говорят, что сотрудники дорожной инспекции не имеют права отгонять автомобили на спецстоянку.

«Только в крайних случаях сотрудники ГАИ могут делать это самостоятельно: если объявлено военное положение или есть реальная угроза жизни и здоровью граждан. А то, что бросили девушку посреди леса на трассе – это уже моральные качества сотрудников ГАИ»,- пояснил автоюрист, опрошенный изданием.