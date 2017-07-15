Ураганный ветер опрокинул фуру на дальнобойщика

Инцидент произошел в июне 2017 года неподалеку от Берлина. Белорусский водитель-дальнобойщик зачехлял тент полуприцепа в тот момент, когда на стоянку для грузовиков налетел ураган. Мощным порывом ветра фуру перевернуло прямо на мужчину.



На помощь к дальнобойщику поспешили его коллеги, которые вытащили его из-под тента, а также уложили на самодельные носилки. В дальнейшем мужчина был доставлен в клинику, где у него были зафиксированы многочисленные переломы ребер и таза. Пострадавший водитель лечился по страховке в Германии, а после её окончания – был доставлен спецавтомобилем домой в Беларусь.



Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, сообщает abw.by .