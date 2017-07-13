Водитель Audi сбил гаишника на островке безопасности в Калужской области



В Калужской области водитель на Audi насмерть сбил инспектора ДПС , об этом сообщается на сайте регионального УМВД

ДТП произошло в четверг, 13 июля, около 4:00 мск на 126-м километре автодороги А-130 Москва—Малоярославец—Рославль. Виновник аварии ехал с нарушением требований дорожных знаков и разметки. В момент наезда инспектор находился на островке безопасности, на нем была форма со световозращающими элементами.



Водитель Audi 1985 года рождения задержан. У него взяли кровь для проведения экспертизы, однако видимых признаков опьянения у мужчины нет.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

