С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей



Новые правила перевозки детей вступают в силу с 12 июля. Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин , теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля.

"В случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступление информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности", - сказал он.



Новыми правилами разрешается перевозить детей старше 7 лет, фиксируя их ремнями безопасности. "Установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от 7 до 11 лет включительно", - подчеркнул Кузин.



Вместе с тем правила запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.



В Госавтоинспекции считают, что новые правила будут способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности.

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