МВД упростило правила регистрации транспортных средств

С 10 июля изменяются правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции , а также внесены корректировки в административный регламент ведомства. Об этом МВД России сообщило сегодня на своем официальном сайте.

В частности, уточняется "порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами". Их регистрация будет возможна, если они могут быть идентифицированы.

Кроме того, закрепляется возможность восстановления регистрации транспорта после того, как будут устранены причины прекращения их регистрации в любом регистрационном подразделении.

"Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - отмечается в сообщении ведомства.

Более того, из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО, поскольку получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, что с января по апрель этого года в России было продано 1,6 миллиона легковых авто с пробегом. Как сообщало агентство "Автостат", за это время россияне приобрели около 452 тысяч новых автомобилей.