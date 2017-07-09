Назван ТОП-10 самых лучших подержанных машин

Эксперты британского автомобильного издания Autocar составили рейтинг лучших подержанных машин последних лет. В данный ТОП-10 вошли как европейские модели, так и японские.

На первую строчку этого рейтинга журналисты поставили Ford Mondeo. Эти седаны отличаются практичностью и доступной ценой. При выборе автомобилей «Мондео» второй генерации, которые выпускались с 2000 по 2007-й год, покупателям следует обратить внимание на состояние автоматической трансмиссии, подвески и электрики. Вторым в списке лучших подержанных автомобилей стал Volvo V40, который британцы называют отличным доступным автомобилем. Машина хорошо подходит для семьи, а ее главным плюсом является недорогое обслуживание и хорошая надежность. ТОП-3 замыкает японский Honda Civic, который является одним из лучших предложений в сегменте подержанных хэтчбеков в мире. Благодаря тому, что в свое время таких машин было выпущено достаточно много, «Сивик» имеет достаточно невысокую цену. У покупателей этой модели есть достаточно широкий выбор из бензиновых и дизельных моторов.

Остальная часть рейтинга лучших подержанных автомобилей распределилась следующим образом:

4-е место: Opel Corsa;

5-е место: Toyota Yaris;

6-е место: Suzuki Grand Vitara;

7-е место: Skoda Superb;

8-е место: Saab 9-5;

9-е место: Nissan Micra;

10-е место: Mazda RX-8.