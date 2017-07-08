Неизвестные изрубили топором иномарку на МКАД

На юге Москвы неизвестные изрубили топором автомобиль Subaru. Об этом сообщает Лайф.

Вооруженное нападение на водителя иномарки произошло на 19 километре МКАД. По его словам, трое мужчин несколько раз ударили по кузову автомобиля предметом, похожим на топор. Также они угрожали водителю пистолетом.

Водитель Subaru сумел уехать с места дорожного конфликта. В нескольких округах столицы был объявлен план «Перехват». Машина нападавших была задержана полицией на 68 километре МКАД.