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На лимузине «Кортеж» заметили руль от Mondeo
Интернет-пользователи обратили внимание на то, что лимузин проекта «Кортеж» получил руль от автомобиля Ford Mondeo.
«А почему на президентском vip-лимузине «Кортеж» стоит руль от Форд Мондео?» - написал на своей странице в Facebook пользователь Сергей Абзаров. Он сопроводил свой пост фотографиями, которые демонстрируют сходство рулей.
В комментариях к посту пользователи предположили, что сотрудники ФСО просто «уже привыкли» к таким рулям.
Фото: Public domain
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что лимузин проекта «Кортеж» создадут к инаугурации, которая пройдет после выборов президента в 2018 году.
В декабре прошлого года стало известно, что центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» подал в Роспатент три заявки на регистрацию нового товарного знака Aurus – так будут называться машины «Кортежа». Название Aurus образовалось от соединения начальных слогов слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия).
Фото: Public domain
НАМИ занимается исполнением госзаказа по проекту «Кортеж», в рамках которого должны быть разработаны и поставлены на производство отечественные автомобили для первых лиц государства и других высокопоставленных чиновников, подлежащих госохране.
СМИ писали, что одной из площадок для производства лимузинов и других автомобилей в рамках проекта станет автобусный завод ЛиАЗ в Подмосковье.
В конце июня появилась информация, что НАМИ приостановило разработку внедорожника из проекта «Кортеж», чтобы перенаправить все имеющиеся ресурсы на скорое завершение создания лимузина, седана сопровождения и минивэна.
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