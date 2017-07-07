На лимузине «Кортеж» заметили руль от Mondeo

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что лимузин проекта «Кортеж» получил руль от автомобиля Ford Mondeo.

«А почему на президентском vip-лимузине «Кортеж» стоит руль от Форд Мондео?» - написал на своей странице в Facebook пользователь Сергей Абзаров. Он сопроводил свой пост фотографиями, которые демонстрируют сходство рулей.

В комментариях к посту пользователи предположили, что сотрудники ФСО просто «уже привыкли» к таким рулям.

Фото: Public domain

В декабре прошлого года стало известно, что центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» подал в Роспатент три заявки на регистрацию нового товарного знака Aurus – так будут называться машины «Кортежа». Название Aurus образовалось от соединения начальных слогов слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия).

Фото: Public domain

НАМИ занимается исполнением госзаказа по проекту «Кортеж», в рамках которого должны быть разработаны и поставлены на производство отечественные автомобили для первых лиц государства и других высокопоставленных чиновников, подлежащих госохране.

СМИ писали, что одной из площадок для производства лимузинов и других автомобилей в рамках проекта станет автобусный завод ЛиАЗ в Подмосковье.

В конце июня появилась информация, что НАМИ приостановило разработку внедорожника из проекта «Кортеж», чтобы перенаправить все имеющиеся ресурсы на скорое завершение создания лимузина, седана сопровождения и минивэна.