Мара Багдасарян устроилась в «колбасную» компанию

«Гонщица» Мара Багдасарян устроилась на работу в ООО «Нучар», занимающееся продажей мясных и колбасных изделий. Об этом сообщает Life.

По данным издания, этой компанией владеет отец девушки. Life утверждает, что Багдасарян будет получать там 50 тысяч рублей в месяц, но 15 процентов из них уйдут на оплату штрафов.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Первоначально суд назначил Багдасарян 10 суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов работы выросло. Кроме того, девушку обязали выплатить штраф в 170 тысяч рублей.

Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник». Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу.

Позже Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. По версии следствия, она купила у неизвестного поддельную медицинскую справку, чтобы показать ее судебным приставам и избежать обязательных работ.