Путин рассказал о любимой машине



На международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге президент России Владимир Путин вспомнил, как в 90-е годы он ездил на автомобиле марки Nissan. Об этом сообщает Life.

Произошло это, когда глава государства осматривал стенд Nissan, где представляли новый Murano.





«В 90-е годы, когда работал в мэрии Петербурга , ездил на Nissan. Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», - отметил он.

В ходе выставки «Иннопром-2017» более 600 промышленных компаний из 20 государств представляют свою продукцию. Страной-партнером на восьмой год проведения выставки стала Япония.