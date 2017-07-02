Названы самые дешевые автомобили в России

Список из десяти самых дешевых новых автомобилей на российском рынке составила « Российская газета ». Его возглавил китайский хэтчбек Lifan Smily с базовой стоимостью 369,9 тысяч рублей.

Второе и третье места достались отечественным авто Lada Granta и Lada Priora. Седан Lada Granta в базовой комплектации с одной подушкой безопасности и дневными ходовыми огнями обойдется в 389,9 тысяч рублей.

В базовую комплектацию Priora за 399,9 тысяч рублей включены также маршрутный компьютер, встроенный подлокотник, воздушный фильтр салона и электрические стеклоподъемники.

Лифтбек Lada Granta стоимостью (414,9 тысяч) занял четвертую строчку, на пятой оказался седан Datsun on-DO в версии с мотором 1.6 литра, который стоит 436 тысячи рублей.

В десятку самых дешевых машин также вошли Ravon R2 (439 тысяч рублей), Lada Kalina (440 тысяч рублей), Ravon Nexia (449 тысяч), и два китайских седана — FAW Oley (от 449 100 рублей) и Brilliance H230 (от 459 900 рублей).

Десятку лучших семиместных авто на российском рынке составили эксперты. Рейтинг возглавил внедорожник Audi Q7.