В России с 1 июля будут разрешены белорусские водительские удостоверения

Выданные в Белоруссии водительские удостоверения с 1 июля будут разрешены в России, несмотря на закон, не допускающий управления транспортными средствами на основании иностранных водительских прав.



В России 1 июня вступил в силу закон, который не допускает управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.



При этом Договор о создании Союзного государства 1999 года предусматривает особый статус граждан Белоруссии в России. В частности, они могут осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, без получения российского водительского удостоверения.





В 2013 году Госдума приняла поправки в закон "О безопасности дорожного движения", в котором устанавливался срок запрета использования иностранных прав в трудовой деятельности на территории России. Этот срок продлевался дважды, и в мае 2017 года мог быть продлен в третий раз. Авторы законопроекта о продлении мотивировали, что в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции возникли проблемы, в связи с которыми фактически стало невозможно сдать практические экзамены и обменять права в срок. Однако проект не прошел второе чтение в Госдуме, и запрет вступил в силу 1 июня.



Затем Госдума рассмотрела обращение госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву об обеспечении равных прав граждан Белоруссии на трудоустройство в России и направила его в правительство. Из обращения Рапоты следовало, что позиция отдельных федеральных ведомств требует корректировки в целях недопущения нарушения международных обязательств России.

Медведев 16 июня принимал участие в заседании совета министров Союзного государства в Петербурге. По его итогам он сообщил, что вопрос с водительскими правами белорусов был решен.