Какие перемены ждут автовладельцев с 1 июля

С начала июля на территории России начнет действовать ряд нововведений для автолюбителей. В первую очередь в ГИБДД прекратят выдачу бумажных ПТС, заменяя их на электронные.

По словам экспертов, такая мера позволит покупателю автомобиля на вторичном рынке легко установить прежнего владельца, узнать даты техосмотра и ремонта машины.

Кроме того, с 1 июля будет запрещено перемещать несовершеннолетних на автобусах, возраст которых превышает десять лет. При этом автобус для перевозки детей должен иметь систему навигации и Эра Глонасс.

Также с июля автовладельцы, неудовлетворенные размером страховой выплаты, смогут обращаться в суд, минуя своего страховщика.