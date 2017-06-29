Росавтодор пообещал привести в норму 85 процентов федеральных трасс

Росавтодор намерен привести в нормальное состояние около 85 процентов федеральных дорог по всей стране к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Астахов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас федеральные трассы достаточно неплохи: на начало 2017 года 71 процент соответствует норме.

«К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78 процентов, и к концу 2018 года… мы должны достичь показателя 85 процентов», — сказал он на совещании в Саратове.