"АвтоВАЗ" представил универсалы Vesta SW и SW Cross

Тольяттинский автопроизводитель, наконец, рассекретил внешность полностью серийного универсала Vesta и его вседорожной версии Cross. Долгожданные новинки поступят в продажу в 2017 году.

Пресс-служба "АвтоВАЗа" опубликовала официальные фотографии новейших универсалов Lada Vesta SW и SW Cross в том виде, в котором эти автомобили попадут на конвейер. Примечательно, что российский автозавод довел внешность концепта до производства почти в неизменном виде. Оба потенциальных бестселлера - а на российском рынке других универсалов в бюджетном сегменте просто не существует - поступят в продажу осенью 2017 года.

Обе новинки выполнены в соответствии с ''Х-образным'' дизайн-кодом компании Lada, однако вседорожная версия SW Cross выглядит более экспрессивно за счет черного пластикового обвеса по периметру кузова, более сложной архитектуры переднего бампера, а также заднего бампера с декоративной накладкой "под металл". Вдобавок оба автомобиля получили динамичный силуэт с покатой линией крыши и "парящим" эффектом, который достигается наличием черной глянцевой вставки на задней стойке - модный нынче прием в автомобильном дизайне.

Вседорожная версия также отличается от стандартной Vesta SW серебристыми багажными рейлингами и более крупными колесными дисками с "алмазной" обработкой, которые обуты в шины Pirelli размерностью 205/50 R17.

Ходовая часть Vesta SW Cross имеет свои настройки подвески и увеличенный до 203 мм дорожный просвет, в то время как стандартный универсал Lada Vesta SW располагает клиренсом 178 мм. Габаритные параметры новинок из-за особенностей оформления кузова немного отличаются. При равной колесной базе 2 635 мм вседорожный вариант имеет длину 4 424 мм, а обычный - 4 410 мм. К тому же SW Cross чуть шире обычного SW - 1 785 мм против 1 764 мм.