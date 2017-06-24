Названа «десятка» лучших авто лета 2017 года

Автоэксперты составили ТОП-10 самых лучших автомобилей лета этого года, отдав первое место немецкой новинке – большому кроссоверу Volkswagen Atlas.

На второй позиции расположился Subaru Crosstrek, известный российскому покупателю под названием Subaru XV. Автомобиль построен на новой модульной платформе.

Тройку замыкает японский кроссовер Nissan Qashqai, существенно обновленный в 2017 году. На четвертой строчке находится шведская новинка - Volvo XC60.

Также в десятку вошли седан Audi A5, внедорожник Land Rover Discovery, минивен Honda Odyssey, спорткар Porsche 911, фастбек Lexus LC500 и кабриолет Mercedes-Benz E-Classe.