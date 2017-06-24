Разъяренный мотоциклист пнул авто и устроил серьезную аварию: видео

В американском штате Калифорния на дороге произошел небольшой конфликт между мотоциклистом и водителем легковушки, в результате чего первый пнул машину ногой прям на ходу. Это привело к серьезной аварии, так как машина начала вилять, пересекла несколько полос, и, в итоге, протаранила пикап.

75-летний водитель машины был экстренно доставлен в больницу, а водитель пикапа получил всего несколько ушибов. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что после устроенной мотоциклистом аварии, он спокойно продолжает движение, не остановившись и даже немного прибавив в скорости. Отмечается, что инцидент произошел 22 июня недалеко от Лос-Анджелеса.