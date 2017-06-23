Эксперты J.D. Power and Associates рассказали о самых ненадежных автомобилях

Американская компания провела серьезное исследование на предмет надежности автомобилей в различных ситуациях. В данном мероприятии было задействовано свыше 80000 автолюбителей из Соединенных Штатов Америки.

Испытуемые должны были оформить подробный тест, в котором задавались конкретные вопросы касательно эксплуатации их автомашины в течении первых трех месяцев после приобретения.

Согласно подробных ответов участников группы были составлены рейтинги надежности той или иной модели. За среднюю единицу принималось общее число поломок конкретной модели на сто единиц техники. Если поломок было зафиксировано мало, значит и техника более надежная.

Слабее всех по надежности оказался FIAT. Согласно тестов на каждые сто единиц приходилось около 164 поломок в расчетный период. Далее идет Jaguar с результатом 148 единиц. Автомобили марки Volvo оказались немного лучше предыдущих с результатом 135 различных поломок.

Машины марки Land Rover были замечены в 131 поломке на первых трех месяцах эксплуатации.