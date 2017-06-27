Новое поколение топлива Shell V-Power



Новая, улучшенная формула топлива Shell V-Power позволяет моментально раскрыть возможности двигателя и защитить его от преждевременного износа.

В процессе работы характеристики двигателей постепенно меняются, неизбежно ухудшаясь. Это результат не только износа деталей. Причиной тому становятся и разного рода отложения, скапливающиеся в камерах сгорания по целому ряду причин, таких как, например, неполное или неправильное сгорание топливной смеси. Засоряется и топливная система, инжектор, дроссельная заслонка и так далее. Чаще всего это вызвано некачественным топливом с заниженным октановым числом, в котором присутствуют сомнительные присадки и которым иногда приходится заправляться российскому автомобилисту. Свою лепту в ухудшение характеристик из-за отложений вносят манера и режим вождения. Например, неравномерное движение в городских пробках при низких оборотах двигателя. Со временем потенциал, заложенный в двигатель инженерами-разработчиками, попросту исчезает – постепенно и потому незаметно для водителя.





Поэтому главной задачей для специалистов «Шелл» стало моментальное раскрытие потенциала двигателя, при первой же заправке топливом Shell V-Power . Чтобы водитель почувствовал улучшение характеристик уже во время разгона при встраивании в поток на выезде с АЗС «Шелл», а не через несколько сотен километров, сомневаясь и списывая всё на самовнушение.



Повышенная отдача двигателя, по законам физики, приводит к более быстрому износу. Простое увеличение полноты сгорания смеси или повышение октанового числа топлива дают лишь кратковременный эффект, причём зависящий, в большей степени, от технического состояния мотора, мощности искры, правильности регулировки клапанов и так далее. Поэтому специалисты «Шелл», заинтересованные в создании качественного продукта, а не маркетингового эффекта, выбрали иной, правильный путь модернизации топлива. Для этого в работу были вовлечены эксперты команды Ferrari королевских гонок «Формула-1».