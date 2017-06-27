Главные события у вас в почте
Новое поколение топлива Shell V-Power
Новая, улучшенная формула топлива Shell V-Power позволяет моментально раскрыть возможности двигателя и защитить его от преждевременного износа.
В процессе работы характеристики двигателей постепенно меняются, неизбежно ухудшаясь. Это результат не только износа деталей. Причиной тому становятся и разного рода отложения, скапливающиеся в камерах сгорания по целому ряду причин, таких как, например, неполное или неправильное сгорание топливной смеси. Засоряется и топливная система, инжектор, дроссельная заслонка и так далее. Чаще всего это вызвано некачественным топливом с заниженным октановым числом, в котором присутствуют сомнительные присадки и которым иногда приходится заправляться российскому автомобилисту. Свою лепту в ухудшение характеристик из-за отложений вносят манера и режим вождения. Например, неравномерное движение в городских пробках при низких оборотах двигателя. Со временем потенциал, заложенный в двигатель инженерами-разработчиками, попросту исчезает – постепенно и потому незаметно для водителя.
Поэтому главной задачей для специалистов «Шелл» стало моментальное раскрытие потенциала двигателя, при первой же заправке топливом Shell V-Power. Чтобы водитель почувствовал улучшение характеристик уже во время разгона при встраивании в поток на выезде с АЗС «Шелл», а не через несколько сотен километров, сомневаясь и списывая всё на самовнушение.
Повышенная отдача двигателя, по законам физики, приводит к более быстрому износу. Простое увеличение полноты сгорания смеси или повышение октанового числа топлива дают лишь кратковременный эффект, причём зависящий, в большей степени, от технического состояния мотора, мощности искры, правильности регулировки клапанов и так далее. Поэтому специалисты «Шелл», заинтересованные в создании качественного продукта, а не маркетингового эффекта, выбрали иной, правильный путь модернизации топлива. Для этого в работу были вовлечены эксперты команды Ferrari королевских гонок «Формула-1».
* доступно для просмотра в очках виртуальной реальности
Результатом сотворчества стало новое поколение топлива Shell V-Power, которое уже доступно на АЗС «Шелл». Оно создано для эффективной работы двигателя автомобиля. Как уже говорилось, задача этого топлива – начать работать сразу, с момента заправки, но при этом не уменьшать заложенный в мотор ресурс. Модернизированная формула Shell V-Power содержит на 25% больше модификаторов трения. Именно это позволяет увеличить мощность двигателя сразу, путём снижения потерь энергии в самом сердце автомобиля – в камерах сгорания. Не менее важным эффектом становится замедление износа деталей – зеркал цилиндров и колец. Одновременно начинается работа по удалению имеющихся отложений, которые постепенно выжигаются и выводятся, не засоряя катализатор. Заправка топливом Shell V-Power способствует также раскоксовке поршневых колец и снижению расхода моторного масла. В автомобиле с малым пробегом новое поколение топлива поддерживает чистоту двигателя, не позволяя отложениям скапливаться и влиять на его производительность.
Заправляя автомобиль новым топливом Shell V-Power, владелец использует самые современные технологии, отличные от предыдущих поколений разработок иным подходом к решению проблемы.
Новое топливо, получившее название Shell V-Power, доступно большинству российских автомобилистов. Сеть АЗС «Шелл» охватывает почти всю европейскую часть России. Заправиться топливом Shell V-Power можно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Вологодской, Липецкой, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Все станции соответствуют современным отраслевым стандартам, ведётся постоянная модерация качества топлива и его продажа по конкурентным ценам. Качество топлива на заправочных станциях Shell поддерживается на высоком уровне благодаря систематической проверке его в сертифицированной лаборатории, которая проводит анализ продукции по заказу «Шелл». Также большое внимание уделяется уровню обслуживания. На АЗС «Шелл» посетителям предлагается не только более тысячи наименований товара, но и ряд услуг, таких как мойка стёкол, заправка бачка омывателя, проверка уровня масла. Кроме того, на заправках работают мини-кафе, туалеты и предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Оставить комментарий