Мажор шантажировал московского гаишника и требовал 12 млн рублей

Водитель BMW попался на "встречке" и откупился от сотрудника ДПС взяткой в 10 тыс. рублей. При этом процесс подкупа он заснял на видео, которым затем шантажировал полицейского. Как сообщает Life.ru, 32-летний Сурен Ванецян "поставил на счетчик" столичного инспектора ДПС.

Предприимчивый водитель сделал запись того, как гаишник соглашается отпустить его за 10 тысяч рублей – такова была цена "предупреждения" за выезд на встречную полосу. Затем Ванецян потребовал выкуп за видео в размере 2 млн рублей. Когда инспектор собрал нужную сумму, "расценки" резко выросли до 12 млн рублей.

Сотрудник ДПС принял решение сдаться руководству, после чего был уволен со службы. Сурен Ванецян, с свою очередь, был задержан полицией по подозрению в вымогательстве.