В Москве автомобиль Jaguar врезался в бетонный отбойник на МКАД после того, как его водитель вышел "выяснить отношения", сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня. Jaguar двигался в крайнем правом ряду и по обочине, пытаясь при этом опередить Mitsubishi.

Водитель Jaguar в итоге вынудил оппонента остановиться, перекрыв ему путь. Он вышел из автомобиля и направился в сторону Mitsubishi. В этот момент его машина сама начала двигаться поперек полос МКАД, зацепила фуру и уперлась в отбойник.

Второй участник конфликта тем временем воспользовался ситуацией и уехал.