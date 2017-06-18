Названы самые надежные автомобили в мире

Эксперты сравнили восемь исследований с отзывами автовладельцев Германии, США и Великобритании, о том, как часто их транспортные средства попадают в ремонт. В итоге получился рейтинг самых надежных автомобилей в мире. Об этом сообщил портал Drom.ru.

Лидером по надежности среди компактных легковых стандартных моделей стала Honda Jazz. Автомобиль показал высокие результаты во всех странах, где опрашивали автовладельцев. Отмечается, что в Россию этот автомобиль уже не поступает.

Среди компактных моделей первого класса победителем стал AudiA1.

Фаворитом среди кроссоверов — популярный в России Duster. Статистика показала его высокую надежность. Отмечается, что речь идет только о сборке румынского производства.

Лучший результат среди автомобилей С-класса показала японская Mazda 3. Среди автомобилей премиум-класса такой же результат у Audi A3.

У кроссоверов C-класса первое место поделили Honda CR-V и Volkswagen Tiguan. Авторитетные эксперты признали их самыми редко ломающимися машинами.

Показательным примером для легковых стандартных автомобилей D-класса стала Honda Accord, а среди премиум-автомобилей снова два лидера: Audi A4 и Allroad A5.

Надежным премиум-кроссовером среднего класса эксперты назвали Audi Q5. Audi A6 удерживает лидерство среди самых надежных легковых моделей бизнес-класса.

Любителям надежных крупных премиум- кроссоверов и внедорожников рекомендуют обратить внимание на модель Lexus RX.

А любителям скоростей можно предложить Audi TT — самый надежный спорткар, по мнению автомобильных экспертов.

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