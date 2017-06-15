Украинский суперкар за 700 млн покажут в Монако

В Киеве на шоу New Car Fest покажут концепт украинского электромобиля Himera Q. Об этом сообщает «Сегодня».

По данным издания, на выставке продемонстрируют макеты автомобиля, после чего их планируют отвезти на шоу в Монако.

Разработкой машины занимались инженеры, среди которых есть украинцы. Кроме того, проект принадлежит основанной украинцами компании, отмечает «Сегодня».

Сейчас электромобиль собирают в испанской Барселоне, но в перспективе часть производства может быть перенесена на Украину. «Чтобы создать суперкар, понадобилось два года, хотя идея возникла еще пять лет назад. Создано две машины, и сейчас они тестируются на закрытых треках в Испании», - рассказала соучредитель компании-разработчика Агнесса Евсеева.

По ее словам, один из суперкаров - полностью электронный, и в нем установлена графеновая батарея, которая в обычном режиме заряжается за полчаса, причем заряда хватает на тысячу километров. В турборежиме машина заряжается за восемь минут.

Ориентировочная стоимость Himera Q составляет 700 тысяч евро в зависимости от комплектации. Мощность спорткара – тысяча лошадиных сил. В машине кожаный салон с элементами натурального дерева, по желанию разработчики могут инкрустировать его драгоценными металлами.