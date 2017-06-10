В День России в Москве будет бесплатная парковка

В Москве 12 июня автомобилисты смогут бесплатно оставлять свои машины на парковочных местах, сообщается на сайте Московского паркинга.

Оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой парковке, расположенной на улично-дорожной сети и включенной в зону парковочного пространства столицы.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по действующим тарифам.