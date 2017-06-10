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Газета.Ru

В День России в Москве будет бесплатная парковка

В День России в Москве будет бесплатная парковка
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В Москве 12 июня автомобилисты смогут бесплатно оставлять свои машины на парковочных местах, сообщается на сайте Московского паркинга.
Оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой парковке, расположенной на улично-дорожной сети и включенной в зону парковочного пространства столицы.
При этом плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по действующим тарифам.
Генеральный директор ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк при этом отметил, что водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах.
12 июня Авто В Москве
Александр Гривняк
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